Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности

По словам дипломата, это происходит уже давно.

ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, это происходит уже давно. Она отметила, что данная информация поступила от надежных источников. Захарова уточнила, что вывезенные ценности, которые принадлежат украинскому народу, находятся в странах Евросоюза.

Ранее Захарова заявила, что атака дронов на Москву – теракт киевского режима при поддержке Запада.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik