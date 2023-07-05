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Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности

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По словам дипломата, это происходит уже давно.

ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, это происходит уже давно. Она отметила, что данная информация поступила от надежных источников. Захарова уточнила, что вывезенные ценности, которые принадлежат украинскому народу, находятся в странах Евросоюза.

Ранее Захарова заявила, что атака дронов на Москву – теракт киевского режима при поддержке Запада.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: вывоз, мария захарова, мид россии, украина, ценности, юнеско
Категории: Лента новостей, Новости России,

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