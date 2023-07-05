Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности

ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, это происходит уже давно. Она отметила, что данная информация поступила от надежных источников. Захарова уточнила, что вывезенные ценности, которые принадлежат украинскому народу, находятся в странах Евросоюза.
Ранее Захарова заявила, что атака дронов на Москву – теракт киевского режима при поддержке Запада.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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