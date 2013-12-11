Захарова: Вашингтон стремится потеснить позиции российских экспортеров сельхозпродукции

Дипломат указала на публикацию в американских СМИ, в которой Россия обвиняется в якобы краже сельхозпродукции.

Вашингтон стремится потеснить позиции российских экспортеров сельхозпродукции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в недавней публикации газеты The Wall Street Journal Россия обвиняется в якобы краже сельхозпродукции на новых территориях. В материале сообщается, что якобы ворованное продовольствие на грузовиках поступает в Крым, а оттуда отправляется морем в государства Ближнего Востока. Захарова подчеркнула, что подобные публикации регулярно "штампуют" в американских СМИ.

В Вашингтоне явно считают, что через такие антироссийские вбросы удастся убедить третьи страны переключиться на закупки украинской сельхоз продукции, отгрузки которой за рубеж осуществляются под строгим контролем Запада. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала признание Меркель о минских соглашениях конкретной заявкой на трибунал.

Фото: МИД России