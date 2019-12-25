Захарова: Россия всегда была одним из мощнейших цивилизационных центров

Дипломат отметила, что на Западе это мало кого устраивало.

Россия всегда была одним из мощнейших цивилизационных центров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, если брать тысячелетнюю историю, то Россия всегда выполняла функции по соединению и функции по транзиту с Запада на Восток и обратно идей, товаров, возможностей. Дипломат отметила, что на Западе это мало кого устраивало.

Ранее Захарова заявила, что Россия хочет от МАГАТЭ более четкого выражения позиции.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik