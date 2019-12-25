Захарова: Россия всегда была одним из мощнейших цивилизационных центров

Россия всегда была одним из мощнейших цивилизационных центров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, если брать тысячелетнюю историю, то Россия всегда выполняла функции по соединению и функции по транзиту с Запада на Восток и обратно идей, товаров, возможностей. Дипломат отметила, что на Западе это мало кого устраивало.
Ранее Захарова заявила, что Россия хочет от МАГАТЭ более четкого выражения позиции.
Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik
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