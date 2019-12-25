  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: Россия всегда была одним из мощнейших цивилизационных центров
Сегодня, 10:28
100
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: Россия всегда была одним из мощнейших цивилизационных центров

0 0

Дипломат отметила, что на Западе это мало кого устраивало.

Россия всегда была одним из мощнейших цивилизационных центров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, если брать тысячелетнюю историю, то Россия всегда выполняла функции по соединению и функции по транзиту с Запада на Восток и обратно идей, товаров, возможностей. Дипломат отметила, что на Западе это мало кого устраивало.

Ранее Захарова заявила, что Россия хочет от МАГАТЭ более четкого выражения позиции.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид россии, цивилизация
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии