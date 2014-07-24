  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:47
110
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных

0 0

Дипломат призвала американские власти не спекулировать на эту тему.

Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат призвала американские власти не спекулировать на эту тему и отказаться от попыток оказывать давление на Москву. Захарова предложила сосредоточиться на практической работе по установленным каналам, поскольку "по-другому не получится".

США должны определиться, чего они хотят. Предметно работать? К такому подходу мы готовы.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее в МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям.

Видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид россии, обмен заключенными, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии