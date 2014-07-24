Захарова: Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных

Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат призвала американские власти не спекулировать на эту тему и отказаться от попыток оказывать давление на Москву. Захарова предложила сосредоточиться на практической работе по установленным каналам, поскольку "по-другому не получится".
США должны определиться, чего они хотят. Предметно работать? К такому подходу мы готовы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее в МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям.
Видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все