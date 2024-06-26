Захарова: Киев преднамеренно минирует акваторию Черного моря

По ее словам, подобные действия несут угрозу для других государств в регионе из-за дрейфа мин.

Киев преднамеренно минирует акваторию Черного моря. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума.

По ее словам, подобные действия несут угрозу для других государств в регионе из-за дрейфа мин. Дипломат напомнила, что в самом начале спецоперации Украина уже производила минирование своих черноморских портов, однако из-за штормов многие мины были сорваны с якорей и дрейфовали.

Ранее Захарова рассказала, что стало известно благодаря Ассанжу.

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