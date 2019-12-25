Загорелся жилой дом на Среднеохтинском проспекте

В результате пожара пострадал ребенок.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 15 мая в 23.05 в Красногвардейском районе вспыхнул пожар. Загорелся жилой д. 48 по Среднеохтинскому проспекту. Здание примыкает к администрации Красногвардейского района.

Из горящей квартиры эвакуировали троих человек. Среди них есть 6-летний ребенок. Они отправлены в больницу с отравлением угарным газом.

Также из парадной выведено 20 человек. В 00:04 огонь был локализован. Сведений о других пострадавших нет.

Ранее мы сообщили, что в жилом доме загорелась двухкомнатная квартира на Подвойского.

Фото: Piter.tv