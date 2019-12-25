Задушенных котят нашли в парке на Бульваре Красных Зорь

Неизвестный задушил малышей веревкой.

В понедельник, 24 августа, петербуржцы обнаружили страшную находку в парке вдоль Бульвара Красных Зорь. Прохожие увидели будто специально разложенные трупы четырех задушенных котят, которым уже было около месяца.

Неравнодушные горожане вызвали полицию, вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас решается. Девушка, нашедшая котят поделилась с редакцией "Невских Новостей" фотографиями и сомнениями. Петербурженка отметила, что котята были вытащены из прозрачного полиэтиленового пакета и, как показалось, они были выложены так, чтобы шокировать прохожих и окружающих.

Прибывшие полицейские серьезно отнеслись к происшествию. Предполагаемых живодеров ищут.

Ранее мы писали, что петербуржцы сообщили, что в доме у метро "Удельная" убили человека.

Фото: "Невские Новости"