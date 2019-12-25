  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задушенных котят нашли в парке на Бульваре Красных Зорь
Сегодня, 15:23
40
smirenny

Задушенных котят нашли в парке на Бульваре Красных Зорь

0 0

Неизвестный задушил малышей веревкой.

В понедельник, 24 августа, петербуржцы обнаружили страшную находку в парке вдоль Бульвара Красных Зорь. Прохожие увидели будто специально разложенные трупы четырех задушенных котят, которым уже было около месяца. 

Неравнодушные горожане вызвали полицию, вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас решается. Девушка, нашедшая котят поделилась с редакцией "Невских Новостей" фотографиями и сомнениями. Петербурженка отметила, что котята были вытащены из прозрачного полиэтиленового пакета и, как показалось, они были выложены так, чтобы шокировать прохожих и окружающих.

Прибывшие полицейские серьезно отнеслись к происшествию. Предполагаемых живодеров ищут.

Ранее мы писали, что петербуржцы сообщили, что в доме у метро "Удельная" убили человека.

Фото: "Невские Новости"

Теги: живодерство, задушенные котята, задушили котят, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии