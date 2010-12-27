На Ладожском вокзале сонный пассажир лишился чемодана

Правоохранительные органы сумели найти пропажу и поймать воров.

Представители транспортной полиции по Петербургу задержали преступников, укравшего чемодан у пассажира на Ладожском вокзале. Потерпевший уснул в зале ожидания, а проснувшись не смог найти собственные вещи. Тогда мужчина решил обратиться к представителям закона за помощью.

Оперативники смогли установить, что багаж гражданина оказался в руках двух грабителей, прибывших в северную столицу из Карелии. Злоумышленникам 32 и 36 лет. На данный момент они не трудоустроены. В общей сложности им удалось "поживиться" ценными предметами на сумму в 30 тысяч рублей. Именно о таком ущербе заявила жертва.

В отношении воров возбуждено уголовное дело за кражу. Теперь молодые люди могут получить наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что на Английском проспекте почтальон раскидал извещения по ветру, потому что не смог добраться до парадной.

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