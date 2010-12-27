На Английском проспекте почтальон раскидал извещения по ветру, потому что не смог добраться до парадной

Жильцы разделились на два лагеря: кто-то поддерживает почтальона, кто-то - негодует.

В Адмиралтейском районе сотрудник "Почты России" не смог попасть в закрытый двор, поэтому оставил извещения о посылках прямо перед железными решетками ворот. Инцидент произошел днем 28 августа на Английском проспекте, 38. О ситуации сообщили местные жители, заметившие странные листовки на выходе из здания.

В комментариях к посту в социальных сетях большинство петербуржцев считают, что почтальон поступил правильно, так как именно жители были заинтересованы в том, чтобы у представителя данной организации был ключ от двора.

По мнению петербуржцев, закрытые дворы и установка шлагбаумов вынуждает не только почтовую службу, но и медиков скорой помощи, и пожарное ведомство выкручиваться из ситуации всеми способами.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб