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Авария на площади Восстания парализовала движение
Сегодня, 16:31
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arteliseev

Авария на площади Восстания парализовала движение

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Причиной аварии стал автобус, врезавшийся в "BMW".

В субботу, 26 октября, на площади Восстания произошло ДТП с участием автобуса и BMW. Авария парализовала три ряда, что привело к серьезной пробке. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис".

На Лиговском проспекте выстроилась огромная очередь из машин, желающих спокойно продолжить свой путь. Также затор образовался на Невском проспекте. 

Местные жители рекомендуют искать другие пути объезда. Обстоятельства аварии пока не уточняются. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что на Сенной площади ретро-трамвай врезался в "Ниссан".

Фото: скриншот Яндекс.Пробки / Telegram-канал Мегаполис

Теги: авария, дтп, центр города
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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