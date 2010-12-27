На Сенной площади ретро-трамвай врезался в иномарку

Автомобиль получил серьезные повреждения.

Днем в субботу, 26 октября, на Сенной площади экскурсионный ретро-трамвай столкнулся с легковым автомобилем марки "Ниссан". Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Авария произошла около полудня. Как заявляют очевидцы происшествия, автомобиль не успел проехать перед трамваем, из-за чего и произошло столкновение. Красный "Ниссан" получил серьезные повреждения. Пока сведений о пострадавших нет.

Пользователи соц.сетей бурно отреагировали на ДТП, один из них даже опубликовал четверостишье:

Старый трамвайчик

Тряхнул стариной.

Кузов Ниссана

Согнуло дугой. - сочинили горожане.

Авария затруднила передвижение по трамвайным путям.

Ранее мы сообщали, что на городских трамвайных путях появится реплика ретро-трамвая "Американка".

Фото: vk.com / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".