Жителя рухнувшего дома в Ижевске подозревают в убийстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство" после допроса жителя рухнувшего жилого дома в Ижевске. Мужчину подозревают в том, что взрыв произошел намеренно.

Накануне Следком возбудил уголовное дело по статье "убийство" после допроса жителя рухнувшей девятиэтажки в Ижевске. Мужчину подозревают в том, что взрыв произошел намеренно. Об этом сообщает "Фонтанка".



По данным следствия, мужчина намеренно устроил утечку газа, которая привела к гибели шестерых человек и обвалу части дома. Причиной следователи назвали личную неприязнь.



Подозреваемому назначили судебно-психиатрическая экспертиза, потому что следствие сомневается в его психическом здоровье. В Следкоме сообщают, что мужчина жил в одной квартире со своей мамой. Возможно, что личную неприязнь он испытывал к ней.

