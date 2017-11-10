Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 20:09
0
TretyakovaS
263
Код вставки плеера

Жителя рухнувшего дома в Ижевске подозревают в убийстве

0
 
 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство" после допроса жителя рухнувшего жилого дома в Ижевске. Мужчину подозревают в том, что взрыв произошел намеренно.

Накануне Следком возбудил уголовное дело по статье "убийство" после допроса жителя рухнувшей девятиэтажки в Ижевске. Мужчину подозревают в том, что взрыв произошел намеренно. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным следствия, мужчина намеренно устроил утечку газа, которая привела к гибели шестерых человек и обвалу части дома. Причиной следователи назвали личную неприязнь.

Подозреваемому назначили судебно-психиатрическая экспертиза, потому что следствие сомневается в его психическом здоровье. В Следкоме сообщают, что мужчина жил в одной квартире со своей мамой. Возможно, что личную неприязнь он испытывал к ней.
 

Теги: новости россии , обрушение дома в ижевске , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5