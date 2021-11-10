Росгвардейцы задержали двух похитителей дорогого смартфона в Петербурге

Ранее судимые злоумышленники доставлены в территориальный отдел полиции. Похищенный гаджет изъят, возбуждено уголовное дело.

В ночь на субботу, 2 декабря, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга прибыли на вызов к хостелу на Броневой улице. Администратор учреждения воспользовался кнопкой тревожной сигнализации в связи с сообщением о краже дорогого смартфона. Об этом информирует пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы приняли обращение 25-летнего гражданина, который не являлся работником хостела. По его словам, примерно за 15 минут до вызова рядом с магазином на Автовской улице двое правонарушителей похитили у него смартфон "iPhone". Потерпевшему удалось проследить за злоумышленниками и установить, что они являются постояльцами данного хостела.

В результате сотрудники Росгвардии задержали двух опознанных заявителем правонарушителей 31 и 23 лет. Один из них уже был ранее судим за кражу, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти, а второй привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Злоумышленники доставлены в территориальный отдел полиции. Похищенный гаджет изъят, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец в супермаркете заменял штрихкоды на дорогих продуктах на более дешевые.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга; пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти