В Петербурге задержали лжесантехников, которые выманивали деньги у пожилых граждан

Мошенники смогли незаконно получить более 3,5 млн рублей. Среди их жертв есть блокадники.

Петербургские правоохранители задержали банду мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров под видом городских служб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Мошенники смогли незаконным путём получить более 3,5 млн рублей. Среди их жертв есть блокадники. Грппировку лжесантехников организовала 29-летняя жительница Красносельского района, ранее судимая за мошеннические действия. Кроме того, полиции удалось задержать 51-летнюю гражданку, которая совершала обзвоны, 40-летнего выходца из сопредельного государства и двоих жителей Красносельского района 36-ти и 46-ти лет, которые работали "сантехниками" и "ремонтниками", и "менеджерами". Последние и забирали деньги у пожилых людей.

На данный момент в уголовном деле по статье "Мошенничество" фигурирует 5 пострадавших пенсионеров.

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Фото: Piter.TV