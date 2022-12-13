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В Петербурге задержали лжесантехников, которые выманивали деньги у пожилых граждан
Сегодня, 12:56
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В Петербурге задержали лжесантехников, которые выманивали деньги у пожилых граждан

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Мошенники смогли незаконно получить более 3,5 млн рублей. Среди их жертв есть блокадники.

Петербургские правоохранители задержали банду мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров под видом городских служб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области. 

Мошенники смогли незаконным путём получить более 3,5 млн рублей. Среди их жертв есть блокадники. Грппировку лжесантехников организовала 29-летняя жительница Красносельского района, ранее судимая за мошеннические действия. Кроме того, полиции удалось задержать 51-летнюю гражданку, которая совершала обзвоны, 40-летнего выходца из сопредельного государства и двоих жителей Красносельского района 36-ти и 46-ти лет, которые работали "сантехниками" и "ремонтниками", и "менеджерами". Последние и забирали деньги у пожилых людей. 

На данный момент в уголовном деле по статье "Мошенничество" фигурирует 5 пострадавших пенсионеров. 

Ранее мы сообщили о том, что за взлом аккаунта священника петербуржцам дали по два года условно.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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