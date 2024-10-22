Задержаны подозреваемые в покушении на помощника депутата Алихаджиева

Полиция установила личности двух человек, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Российские правоохранительные органы задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство помощника депутата Государственной Думы Шерипа Алихаджиева. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились с журналистами официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что операция проведена совместно с сотрудниками уголовного розыска по Подмосковью и Одинцовскому городскому округу. Фигуранты расследования подозреваются в причастности к преступлению, совершенному 10 октября на территории деревни Лапино.

Оба мужчины доставлены в следственные органы. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Напомним, что 10 октября неизвестный человек четыре раза выстрелил в парламентария Шерипа Алихаджиева на веранде его дома. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время пациент находится в реанимации. По факту стрельбы возбуждено дело.

В ДНР по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали местную жительницу.

Фото и видео: официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк