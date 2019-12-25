Задержаны подозреваемые в незаконной легализации мигрантов в Удмуртии

Члены ОПГ помогали клиентам заключить фиктивные брачные союзы с россиянками.

Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. Об этом на сайте правоохранительных органов сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница заметила, что преступная деятельность осуществлялась на территории Удмуртии. Злоумышленники успели "помочь" девяти иностранным гражданам. Поддержка заключалась в оформлении фиктивных брачных договоров с россиянками. Это позволяло иностранцам подавать документы на получение разрешений на временное проживание на территории РФ.

Решается вопрос об аннулировании выданных иностранным гражданам по фиктивным основаниям разрешений на временное проживание, а также их депортация на родину. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Пятеро мигрантов нелегально легализовали свое пребывание в России. Еще трое иностранцев успели подать в ответственные органы необходимый пакет документов. При этом один мужчина уже успел получить отказ в оформлении РВП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ. Подозрение пало на трех жителей Ижевска, которые стали участниками организованной преступной группы. Лидер ОПГ отправлен под арест, его коллега - под подписку о невыезде, последнему участнику банды выбрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

В Кабардино-Балкарии задержаны грабители, промышлявшие в Москве.

Фото и видео: официальный сайт МВД России