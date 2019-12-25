В Кабардино-Балкарии задержаны грабители, промышлявшие в Москве

Подозреваемые переправлены в столицу.

В Кабардино-Балкарии сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в грабеже. Преступление совершалось на территории Москвы. Об этом сообщили представители правоохранительных органов на официальном сайте МВД РФ. Полиция обвинила ранее судимых граждан в возрасте 41 и 59 лет.

Следствие напомнило, что в апреле текущего года на территории торгово-ярмарочного комплекса столицы был совершен грабеж. Потерпевшим стал 28-летний житель Подмосковья. Неустановленные лица применили насилие по отношению к водителю грузового транспорта. В машине находился товар на сумму в 1 млн рублей. Злоумышленники выбросили шофера из грузовика и скрылись на транспортном средстве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

В настоящее время подозреваемые дали признательные показания. Ранее мужчины привлекались к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. Фигуранты расследования переправлены в столичный регион для проведения следственных мероприятий.

В Егорьевске задержан подозреваемый в сбыте 200 свертков с наркотиками.

Фото и видео: официальный сайт МВД России