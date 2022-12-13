Задержаны подозреваемые в нападении на подростка в Петербурге

Суд заключил обоих под стражу на два месяца.

В Петербурге задержаны двое подозреваемых в нападении на подростка на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

Инцидент произошел 3 марта. Двое неизвестных напали на 17-летнего подростка. Они распылили ему содержимое перцового баллончика, а затем выстрелили в грудь из пускового устройства. Молодому человеку оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались молодые люди 18 и 22 лет. Суд заключил обоих под стражу на два месяца.

Ранее мы сообщали, что расстрелявшего полицейских в баре Петербурга в 2015 году приговорили к 16 годам строгого режима.

Фото: Piter.tv