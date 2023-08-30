Задержаны аферисты, которые использовали информационно-телекоммуникационные технологии для обмана граждан

Ирина Волк рассказала о раскрытой преступной схеме.

Правоохранительные органы России из центрального управления совместно с коллегами из Нижегородской области пресекли противоправную деятельность межрегиональной группы, участники которой похищали деньги граждан под предлогом инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники совершали дистанционные хищения денежных средств при проведении торговых операций на валютном и фондовом рынках. При этом лицензия на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг Банком России им не выдавалась. Выполнять взятые на себя обязательства они не намеревались. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Пресс-секретарь МВД России уточнила, что в целях конспирации злоумышленники применяли кросс-платформенные интернет-мессенджеры, а также системы видео-конференц-связи, специально созданные онлайн-ресурсв, другие технические средства и программные решения. Далее денежные средства пострадавших направлялись на банковские счета мошенников и криптокошельки. Нн сайтах имитировалась торговля на бирже и значительный рост вложенных сумм. На самом же деле средства распределялись между преступниками использовались ими в личных целях. Общий ущерб от противоправной деятельности превышает девять миллионов рублей. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Оперативники провели восемь обысков у подозреваемых. Предполагаемый лидер криминальной группировки заключен под стражу, его сообщники отправлены под домашний арест

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Фото и видео: МВД Медиа