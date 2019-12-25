На АЗС в Ленобласти был задержан житель Карелии, перевозивший более 250 граммов наркотиков

В багажнике были обнаружены и изъяты два свертка, обмотанных красной изолентой и косметичка, в которых находилось вещество белого цвета и весы.

На АЗС на Мурманском шоссе был задержан житель Карелии, который перевозил более 250 граммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 19 июня на 26 км Мурманского шоссе на одной АЗС в ходе патрулирования был задержан 32-летний водитель автомобиля BMW 320, житель республики Карелия. В багажнике были обнаружены и изъяты два свертка, обмотанных красной изолентой и косметичка, в которых находилось вещество белого цвета и весы. Экспертиза показала, что вещество является смесью, содержащей наркотическое средство, массой 251,8 грамма.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге полицейские задержали семейную пару, которая делала тайники с наркотиками.

Фото: Piter.tv