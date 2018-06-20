В Петербурге задержали помощника прокурора метрополитена за взятку

Мужчина получил от предпринимателя 300 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора петербургского метрополитена Григория Боровко. Мужчину подозревают в получении взятки. Об этом сообщает городская прокуратура.

Согласно материалам дела, Боровко получил от предпринимателя 300 тысяч рублей и закрыл глаза на осуществление торговой деятельности на территории метрополитена.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об увольнении мужчины в связи с нарушением присяги прокурора.

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Фото: Piter.TV