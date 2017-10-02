В кафе на Суворовском посетитель угрожал девушке и ударил ножом заступившегося за нее

Сотрудники Росгвардии задержали посетителя кафе на Суворовском проспекте, который излишне разбушевался и угрожал убийством 22-летней девушки. Также он ранил ножом сотрудника заведения.

Бойцам Росгвардии пришлось обезвреживать разбушевавшегося посетителя кафе на Суворовском проспекте. 43-летний мужчина повздорил с 22-летней девушкой. Дело приняло нешуточный оборот, так как он начал угрожать своей оппонентке убийством. За молодую петербурженку вступился сотрудник кафе. Но буйный посетитель ударил его ножом в руку.

Свидетели потасовки сразу же вызвали полицию. На место прибыл отряд гвардейцев. Бойцы сразу же обезоружили агрессора и задержали его. Позже на место прибыла следственно-оперативная группа. Нож изъяли. Посетителя кафе проводили в отделение полиции. Теперь ему предстоит отвечать перед законом за угрозу убийством.