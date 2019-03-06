В Петербурге задержан мужчина, похитивший мошенническим путем имущество умершего

В ходе предварительного следствия было установлено, что у умершего ещё имелся автомобиль "Mercedes-Benz GLS 350d" стоимостью миллион рублей, который был похищен.

В Петербурге был задержан гражданин, похитивший мошенническим путем имущество умершего. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В августе 2021 года в полицию Московского района поступила информация о том, что неустановленное лицо проникло в одну из квартир дома по Московскому проспекту и похитило имущество человека, умершего в июле 2021 года.

В ходе предварительного следствия было установлено, что у умершего ещё имелся автомобиль "Mercedes-Benz GLS 350d" стоимостью миллион рублей, который также был похищен.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 26 мая 2022 года сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 33-летний гражданин, который путем обмана приобрел право собственности на пропавший автомобиль "Mercedes-Benz GLS 350d", предоставив в регистрационные органы поддельный договор купли-продажи. Похищенный автомобиль изъят.

Также в Невском районе задержали троих подростков, отобравших у школьника велосипед.

Видео: МВД