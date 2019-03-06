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В Невском районе задержали троих подростков, отобравших у школьника велосипед
Сегодня, 11:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе задержали троих подростков, отобравших у школьника велосипед

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Gо подозрению в совершенном преступлении были задержаны и доставлены в отдел полиции трое несовершеннолетних, 2009-2013 годов рождения.

В Невском районе задержали троих подростков, отобравших у школьника велосипед. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 26 мая в 18:35 поступило сообщение от петербурженки. Она сообщила о том, что у дома 9 по Дальневосточному проспекту на ее 13-летнего сына и его друга напала группа подростков, на вид 15-16 лет, приставили нож, угрожали, отобрали велосипед. Сумма ущерба 27 тысяч рублей.

Около 19:30 по подозрению в совершенном преступлении были задержаны и доставлены в отдел полиции трое несовершеннолетних, 2009-2013 годов рождения. Подростки были переданы родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге полицейские задержали подозреваемых, похитивших телефон у несовершеннолетнего.

Фото: pexels

Теги: велосипед, кража, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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