Задержан глава управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области за легализацию мигрантов

Российскими силовиками задержан глава управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области, а также начальник отдела иммиграционного контроля за легализацию мигрантов. Ведется уголовное дело по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России по региону. В надзорном ведомстве указали, что в период с мая 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый вместе с его подчиненным получали взятки от предпринимателя за общее покровительство деятельности, а также предупреждение о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, на которых привлекаются к труду иностранные граждане.
За незаконные действия должностные лица регионального УМВД получали взятки в виде товарно-материальных ценностей и оказания услуг материального характера.
пресс-служба СК РФ
По ходатайству следствия судебная инстанция избрала злоумышленникам меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия.
Фото и видео: УФСБ России по региону
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