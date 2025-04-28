Задержан глава управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области за легализацию мигрантов

Вместе с подчиненным он получал взятки за покровительство бизнесмену и предупреждение его о проверках.

Российскими силовиками задержан глава управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области, а также начальник отдела иммиграционного контроля за легализацию мигрантов. Ведется уголовное дело по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России по региону. В надзорном ведомстве указали, что в период с мая 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый вместе с его подчиненным получали взятки от предпринимателя за общее покровительство деятельности, а также предупреждение о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, на которых привлекаются к труду иностранные граждане.

За незаконные действия должностные лица регионального УМВД получали взятки в виде товарно-материальных ценностей и оказания услуг материального характера. пресс-служба СК РФ

По ходатайству следствия судебная инстанция избрала злоумышленникам меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия.

Фото и видео: УФСБ России по региону