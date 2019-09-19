В Дагестане с целым арсеналом оружия задержали бывшего вице-президента "Анжи" 

В четверг, 19 сентября, в Дагестане задержали бывшего вице-призидента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
В данный момент Идрисов доставлен в УФСБ по Дагестану. Известно, что при обыске у мужчины обнаружили целый арсенал оружия: ножи, биты, два АКМ-47, карабин Вепрь-12 Молот, два пистолета Стечкина, один ТТ, один ПМ 9-мм, один ГЛОК, граната F6 и патроны.
По данным СМИ, Идрисова подозревают в экстремизме.
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Фото и видео: Telegram-канал "Северный Кавказ"
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