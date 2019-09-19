  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:37
136
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Дагестане с целым арсеналом оружия задержали бывшего вице-президента "Анжи" 

0 0

Идрисова доставили в УФСБ по Дагестану.

В четверг, 19 сентября, в Дагестане задержали бывшего вице-призидента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. 

В данный момент Идрисов доставлен в УФСБ по Дагестану. Известно, что при обыске у мужчины обнаружили целый арсенал оружия: ножи, биты, два АКМ-47, карабин Вепрь-12 Молот, два пистолета Стечкина, один ТТ, один ПМ 9-мм, один ГЛОК, граната F6 и патроны.

По данным СМИ, Идрисова подозревают в экстремизме.

Ранее мы сообщали о том, что фигурант дела о теракте в метро Петербурга обвинил ФСБ в подставе.

Фото и видео: Telegram-канал "Северный Кавказ"

Теги: махи идрисов, новости россии, происшествия, фк анжи
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии