В Дагестане с целым арсеналом оружия задержали бывшего вице-президента "Анжи" 

Идрисова доставили в УФСБ по Дагестану.

В четверг, 19 сентября, в Дагестане задержали бывшего вице-призидента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В данный момент Идрисов доставлен в УФСБ по Дагестану. Известно, что при обыске у мужчины обнаружили целый арсенал оружия: ножи, биты, два АКМ-47, карабин Вепрь-12 Молот, два пистолета Стечкина, один ТТ, один ПМ 9-мм, один ГЛОК, граната F6 и патроны.

По данным СМИ, Идрисова подозревают в экстремизме.

Ранее мы сообщали о том, что фигурант дела о теракте в метро Петербурга обвинил ФСБ в подставе.

Фото и видео: Telegram-канал "Северный Кавказ"