Путин ответил на вопрос о новом вооружении: "Хочешь мира, готовься к войне"

Президент подчеркнул, что Россия методично сокращает военные расходы.

Президент России Владимир Путин вспомнил несколько пословиц и крылатых выражений, отвечая на вопрос о войне и новом вооружении.

В ходе "Прямой линии" школьник спросил главу государства: "Зачем так много по ТВ показывают нового вооружения? К какой войне, и с каким противником нас готовят?". Путин ответил, если "Хочешь мира, готовься к войне" и напомнил, что тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.

После этого он подчеркнул, что Россия не является мировым лидером по тратам на вооружение. Нашу страну значительно опережают США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония.

Также Путин добавил, что Россия методично сокращает военные расходы. Ни одна страна этого не делает.

В 2019 мы потратили меньше трех млрд в год, в следующем планируем потратить 2,87 млрд, в 2021 – 2,8 млрд. Тренд на сокращение есть. Ни одна большая страна этого не делает. Мы должны обратить внимание, что, несмотря на эти скромные расходы, мы оказываемся на два-три шага впереди конкурентов. Владимир Путин

Ранее Путин предложил США разработать правила в киберпространстве.

Видео: "Прямая линия"