Забор упал на авто на стройке станции метро "Боровая"

По словам очевидцев, временный забор, который должен был ограждать прохожих от стройки, не выдержал порывов ветра.

Утром 23 апреля на Лиговском проспекте в Петербурге сильный ветер повалил строительный забор, в результате чего конструкция обрушилась на припаркованные автомобили. Инцидент произошел рядом с перекрестком с улицей Тосина, где металлоконструкция упала на иномарки, припаркованные у тротуара. По меньшей мере четыре машины оказались под обшивкой из профнастила.

По словам очевидцев, временный забор, который должен был ограждать прохожих от стройки, не выдержал порывов ветра. Местные жители утверждают, что неоднократно обращали внимание администрации Фрунзенского района на шаткий забор.

Администрация Фрунзенского района заявила, что ответственность за неустойчивую постройку лежит на Метрострое. В результате происшествия пешеходам стало невозможно пройти по тротуару из-за груды металла и досок, которые полностью перекрыли дорогу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 24 апреля прекратятся осадки и выглянет солнце.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)