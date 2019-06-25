Пляж – народу. Василеостровцы продолжают борьбу за доступ к Финскому заливу

Застройщик закрыл территорию пляжа из-за "мусорных" штрафов, которые ему приходится выплачивать из-за отдыхающих.

Жители Васильевского острова борются за единственный в округе пляж, пускай пока что неофициальный. Он располагается на намыве около дома 30 по улице Кораблестроителей. Сейчас доступ к территории перекрыт забором, установленным компанией "Терра Нова".

Застройщика не устраивает, что петербуржцы после отдыха оставляют за собой мусор и грязь. Из-за этого организации приходится выплачивать крупные штрафы. В свою очередь, местному населению не нравится, что строители перекрыли доступ к Финскому заливу. Неизвестные сначала проделали дыру в бетонном ограждении, а после вообще положили на землю один из блоков забора. В появившееся отверстие теперь заходят горожане, велосипедисты, да и мамочки с колясками.

Этот забор поставили в прошлом году. Зачем его поставили - неизвестно совершенно. Никакой работы там не ведется, а людям пройти на пляж в зону отдыха очень тяжело. Особенно пенсионерам...Там же залив, чистый воздух. Морской воздух...вы знаете, какая это прелесть? И вообще, шум волн. Это прекрасно, а нас лишили этого удовольствия. местный житель, пенсионер Александр Павлович

Местные жители считают, что территория должна принадлежать им. Они просят оставить этот участок у воды для прогулок и отдыха, а также обеспечить свободный доступ людей, убрав бетонное ограждение.

Конечно, мы недовольны. Нам власти обещали Учительскую аллею, там, где мы могли бы погулять, выйти к заливу. У нас это единственное место, где можно отдохнуть. У нас все отобрали, поставили этот забор... Вот хорошо, что молодежь выломала эту дверь, но это же не выход? возмущается местная жительница Валентина Васильевна

Люди понимают, что пляж замусорен и нуждается в регулярной очистке. Однако, есть те, кто готов решать вопрос с доступом на пляж легальным способом.

Участник движения "Защитим Остров Васильевский" Вадим Суходольский заметил, что руководство "Терра Новы", которое арендует землю, готово к конструктивным предложениям. Как уточнил Суходольский, гендиректор компании Алексей Новак уходит в отпуск, но после этого петербуржцев ждут со своими инициативами. Конкретные сроки, когда начальство будет готово принять жителей района, на данный момент неизвестны. Вадим Суходольский считает, что организация идет на диалог с жителями и понимает социальную значимость объекта.

Предложения по благоустройству территории готовы у активистов уже сейчас. Они разбили проект на составляющие. Три пункта из шести возьмут на себя сотрудники "Терра Новы", а еще три – представители органов исполнительной власти, местная администрация. Участники движения "Защитим Остров Васильевский" объяснили, что нельзя перекладывать ответственность на кого-то одного. Необходимы комплексные меры.

На чиновников может лечь ответственность в установке до границы пляжа крупногабаритных контейнеров для мусора. Также можно организовать регулярный вывоз бытовых отходов коммунальными службами. На территории самого пляжа, по мнению активистов, необходимо разместить урны, которые будут очищать подрядчики "Терра Новы".

Вадим Суходольский предполагает, что эта мера обойдется застройщику гораздо дешевле, чем платить штрафы за загрязненный участок. Компания может собственными силами установить информационный щит с запретом на разброс отходов на территории пляжа.

Документация местным чиновникам еще не отправлена. Бумаги направят туда до конца текущей недели.

Полностью избавить участок от бетонного забора активисты не спешат. Достаточно ликвидировать лишь одну бетонную плиту, которая и так уже повалена. Этого хватит, чтобы освободить проход людям, в том числе женщинам с колясками и спортсменам с велосипедами. Однако благодаря этому на пляже не будет частных транспортных средств.

Сейчас работ на участке петербуржцы не видят. На территории даже не стоит строительная техника, а о начале проведения мероприятий информации нет. Похоже, что в ближайшее время никакого движения не планируется.

Пока работы не начались, активисты и жители просят пойти им навстречу, чтобы летом иметь возможность отдыхать на пляже в собственном районе. Будущее намыва для них – туманно и неизвестно. Активисты рассчитывают, что при дальнейшей застройке компания и правительство Петербурга учтут пожелания населения и создадут благоустроенный пляж.

...будет застройка, но развитие территории - это отдельный вопрос. Мы надеемся, что при застройке здесь будут не только одни жилые дома, не будет строиться условное "гетто", где только бетонные коробки и больше ничего нет. Здесь будет создан какой-то пляж, цивилизованная набережная, где горожане смогут отдыхать, но уже на благоустроенной земле отметил Вадим Суходольский.

Работы на территории продлены до 2026 года. До этого времени жителям остается только верить, что их надежды на благоустроенный пляж не будут проигнорированы чиновниками и застройщиками.

Piter.TV продолжит следить за развитием событий.

Ранее мы сообщали о том, что высотные дома на намыве Васильевского острова возводятся в обход законодательства.

Фото и видео: Piter.tv