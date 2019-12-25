Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снизилась на треть

Преимущественно болеют взрослые.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге снизился по сравнению с предыдущей неделей на 35,2%. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Большинство заболевших — среди взрослых. Уровень заболеваемости детей ниже недельных пороговых уровней, в том числе детей 0-2 года на 55,9%, детей 3-6 лет на 55,8%, детей 7-14 лет на 52,4%.

Заболеваемость объясняется тем, что в городе циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Речь идет о вирусах парагриппа, бока, РС вирусы. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано.

В ведомстве рекомендуют реже бывать в местах массового скопления людей, пользоваться маской, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, чаще проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку и есть продукты с содержанием витамина С.

Также уменьшается число активных больных коронавирусом. Роспотребнадзор разрешил смягчить меры.

Фото: Piter.tv