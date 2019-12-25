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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снизилась на треть
Сегодня, 15:38
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снизилась на треть

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Преимущественно болеют взрослые.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге снизился по сравнению с предыдущей неделей на 35,2%. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Большинство заболевших — среди взрослых. Уровень заболеваемости детей ниже недельных пороговых уровней, в том числе детей 0-2 года на 55,9%, детей 3-6 лет на 55,8%, детей 7-14 лет на 52,4%.

Заболеваемость объясняется тем, что в городе циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Речь идет о вирусах парагриппа, бока, РС вирусы. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано. 

В ведомстве рекомендуют реже бывать в местах массового скопления людей, пользоваться маской, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, чаще проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку и есть продукты с содержанием витамина С. 

Также уменьшается число активных больных коронавирусом. Роспотребнадзор разрешил смягчить меры. 

Фото: Piter.tv

Теги: грипп, орви, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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