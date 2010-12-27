Заблокированного в Гималаях альпиниста из Петербурга спасли

В седьмой день операции альпиниста Александра Гукова удалось спасти. Об этом Piter.TV сообщила координатор Анна Пиунова.
Во время спасательной операции вертолеты приземлились у вершины Латок-1 в 2.45. Спустя 2 часа удалось спасти Александра Гукова. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.
Саня в госпитале в Скарду. С ним Костя Маркевич. Особых обморожений нет, пустяки. Очень ослаб, разговаривает с трудом.
Анна Пиунова, координатор.
Ранее вертолеты не могли приблизиться к потерявшемуся альпинист из-за погодных условий. Отметим, что операция по спасению попавшего в ловушку в горах Пакистана альпиниста 6 дней проходила без результатов.
Фото: Анна Пиунова / Facebook.