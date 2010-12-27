Альпинисты из Петербурга и Иркутска совершали восхождение на гору высотой 7145 метров: один погиб

МЧС пытаются спасти альпиниста из Петербурга, однако у покорителя гор "настроение не боевое".

Альпинист Александр Гуков из Санкт-Петербурга вместе с напарником из Иркутска Сергеем Глазуновым хотели совершить восхождение на вершину "Латок-1" высотой 7145 метров в Пакистане. Однако грандиозные планы обрушились, сообщает "usolie.info".

Известно, что Глазунов сорвался с вершины и погиб, а петербуржец, по предварительной информации жив, однако спасатели его до сих пор ищут.

Сергей сорвался с 1,5 километровой высоты. Точных подробностей не знаю, так как узнал об этом буквально утром 27 июля. Руководитель федерации альпинизма Иркутской области Григорий Скаллер

Одна из версий трагедии - плохие погодные условия. Тело альпиниста из Иркутска нашел пилот вертолета недалеко от базового лагеря.

Гуков находится в горах и пытается спуститься. С помощью средства связи петербуржец сообщил, что у него садится аккумулятор. Также он добавил, что "настроение не боевое. Никто меня не спасет".

В настоящее время сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы спасти альпиниста, но погода сильно мешает.