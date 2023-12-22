В Петербурге задержали троих треш-блогеров, снимавших избиения прохожих на камеру

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, сотрудникам полиции удалось в кратчайшие сроки выявить предполагаемых участников инцидента.

Правоохранительные органы Северной столицы начали расследование после появления в сети серии видеороликов, на которых подростки избивают прохожих. Возможно, в городе появились новые "треш-блогеры", которые для привлечения внимания разжигают драки и публикуют их в социальных сетях. В связи с этим, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, сотрудникам полиции удалось в кратчайшие сроки выявить предполагаемых участников инцидента.

Установлено, что автором контента является человек, уже попавший в поле зрения полиции в конце прошлого года. Всего были задержаны и доставлены в полицейский участок трое петербуржцев. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации и определяют роль каждого задержанного в конфликте.

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Фото: Piter.TV