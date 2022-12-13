За выходные в Петербурге задержали более 260 водителей

Лишились водительских прав 14 человек.

За выходные, 11 и 12 февраля, в Петербурге и Ленобласти полицейские привлекли к ответственности 266 водителей. В регионах проводили рейд "Нетрезвый водитель". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Автомобилисты садились за руль в состоянии алкогольного опьянения. На них составили протоколы. Еще 14 человек лишились водительских прав, поскольку повторно попались пьяными за рулем.

С начала года в Петербурге и Ленинградской области задержали 2 тыс. водителей. Из них 146 человек попали под уголовную ответственность.

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