Петербуржец предстанет перед судом за использование найденной банковской карты

За трату денег с найденной банковской карты мужчина предстанет перед судом.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба с банковского счета). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в августе во дворе дома на Ириновском проспекте мужчина обнаружил на земле банковскую карту. Не сообщив никому о находке и не попытавшись найти владельца, чьи данные были указаны на карте, мужчина стал расплачиваться ей за покупки.

Также обвиняемый передавал банковскую карту друзьям для похода в магазин, при этом напоминая, чтобы сумма покупки не превышала 1 тысячу рублей.

Сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей.

Уголовного дело направлено в Красногвардейский районный суд.

Ранее сообщалось, что петербуржец предстанет перед судом за украденную собаку и избиение прохожего.

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