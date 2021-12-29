За сутки в ковидные больницы поступили 383 петербуржца

Сегодня в стационарах находятся 5 612 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 10 января. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализировали 383 человека, а выписали 419 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 612 человек (свободно 48% инфекционных коек): 602 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 339 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 176 человек, в "Заре" – 329 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 17 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 22 243 человека.

В Петербурге после новогодних праздников ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 1839 человек (накануне – 1659 горожан), выздоровели 2614 человек и 58 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV