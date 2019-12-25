Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 44 человека

Всего по России подтверждено 135 новых летальных случаев.

За последние сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 135 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего летальных случаев за указанный период зафиксировано в Петербурге (44). Далее следует Москва (22), Республика Тыва (9), Свердловская область (7), Пермский край (5) и Нижегородская область (5).

За время пандемии количество жертв коронавируса в России достигло 10 296 человек. Всего было проведено более 21,3 млн тестов на COVID-19, в том числе 265 тысяч тестов за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 373 человека. Число выписанных пациентов достигло 454 329 человек.

Ранее мы перечисляли регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

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