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Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 44 человека
Сегодня, 10:53
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Alena_Zinovieva

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 44 человека

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Всего по России подтверждено 135 новых летальных случаев.

За последние сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 135 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего летальных случаев за указанный период зафиксировано в Петербурге (44). Далее следует Москва (22), Республика Тыва (9), Свердловская область (7), Пермский край (5) и Нижегородская область (5).

За время пандемии количество жертв коронавируса в России достигло 10 296 человек. Всего было проведено более 21,3 млн тестов на COVID-19, в том числе 265 тысяч тестов за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 373 человека. Число выписанных пациентов достигло 454 329 человек.

Ранее мы перечисляли регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Коронавирус в Петербурге,

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