За сутки в Петербурге от коронавируса умерли еще 38 человек

При этом выздоровели 2027 заболевших.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 38 новых смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего летальных исходов в Москве, где за прошедшие 24 часа умер 51 пациент. В целом по России зафиксировано 443 новых жертв коронавируса.

Также за сутки в стране полностью выздоровели 12 337 человек. В том числе 2027 проживают в городе на Неве и 121 – в Ленобласти.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 4 млн 438 случаев заражения коронавирусом и более 94 тысяч летальных исходов. В Петербурге за все время число КОВИД-больных превысило 385 тысяч, умерли почти 12 тысяч. В Ленобласти 38,5 тысяч заболевших и свыше 800 умерших.

Ранее мы писали, что петербургские предприниматели просят частично снять коронавирусные ограничения.

Фото: pixabay.com