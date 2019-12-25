За сутки в Петербурге и области произошло 412 ДТП

В результате аварий никто не умер.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 412 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 338 аварий, в которых пострадали 13 человек, ранены – 15 человек, двое из них – дети, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 74 аварии, в которых пострадали 5 человек, ранены – 6 человек, в результате ДТП также никто не умер.

Ранее стало известно, что в Петербурге скрытые патрули ГИБДД проверяют работу водителей общественного транспорта.

Фото: Piter.tv