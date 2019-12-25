За сутки в Петербурге и области произошло 382 ДТП

В результате аварий погибли трое человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 382 дорожно-транспортных происшествия. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 298 аварий, в которых пострадали 9 человек, ранены – 11 человек, в результате ДТП умер один человек. В области произошло 84 аварии, в которых пострадали 7 человек, ранены – 6 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП погибли двое петербуржцев.

Ранее мы писали, что водитель без ноги погиб в ДТП в Приозерском районе.

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