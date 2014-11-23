За сутки в Петербурге и области произошло 377 ДТП

Сотрудники ДПС выявили 1922 нарушения правил дорожного движения. Их нарушили 1817 водителей и 105 пешеходов.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 377 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 285 аварий, в которых пострадали 10 человек, ранены – 11 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 92 аварии, в которых пострадали 11 человек, ранены – 15 человек, двое из них – дети, в результате ДТП умер один петербуржец.

Сотрудникам ДПС удалось задержать 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения, и 31 человека, совершивших административные правонарушения.

Ранее петербуржцам рассказали, где на этой неделе следят за превышением скорости.

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