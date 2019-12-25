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За сутки в Петербурге и области произошло 363 ДТП
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За сутки в Петербурге и области произошло 363 ДТП

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В результате аварий никто не погиб.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 363 дорожно-транспортных происшествия. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Так, в Петербурге произошло 275 аварий, в которых пострадали 9 человек, ранены – еще 9 человек, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 88 аварий, в которых пострадали 5 человек, ранены – 9 человек, 4 из них – дети, в результате ДТП также никто не умер.

Ранее мы писали, что мужчину дважды сбили машины на Свердловской набережной.

Фото: pixabay.com

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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