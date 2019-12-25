За сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 382 ДТП

Сотрудники ГИБДД выявили 2081 нарушение правил дорожного движения. Их нарушили 1909 водителей транспорта и 172 пешехода.

За прошедшие сутки в Петербурге и области произошло 382 дорожно-транспортных происшествия. Об этом во вторник, 13 июля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 294 аварии, в которых пострадали 10 человек, ранены – еще 10 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 88 аварий, в которых пострадали 7 человек, ранены – 14 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб.

Ранее стало известно, на каких улицах Петербурга за водителями следят передвижные камеры.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; Piter.tv