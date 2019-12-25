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За сутки с коронавирусом госпитализировали почти 400 петербуржцев
Сегодня, 14:59
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За сутки с коронавирусом госпитализировали почти 400 петербуржцев

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За сутки в стационары поступили 392 петербуржца.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 25 ноября. Согласно документу, в Петербурге продолжает увеличиваться число госпитализированных пациентов с коронавирусом. 

За сутки в стационары поступили 392 петербуржца (накануне – 368 человек), а выписались 525 человек. В настоящее время в больницах находятся 6 217 человек (свободно 51% инфекционных коек), из них 607 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 312 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 235 человек, в "Заре" – 444 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 46 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 32 425 человек. 

Сегодня Петербург по-прежнему находится на втором месте по суточному числу заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 1 538 человек, выздоровели – 4 912 горожан и умерли – 65 человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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