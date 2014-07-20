В Петербурге вновь выросло суточное число госпитализаций с COVID-19

За сутки в стационары поступили 368 петербуржцев.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 24 ноября. Согласно документу, в Петербурге вновь увеличилось число госпитализированных пациентов с коронавирусом.

За сутки в стационары поступили 368 петербуржцев (накануне – 280 человек), а выписались 483 человека. В настоящее время в больницах находятся 6 520 человек (свободно 48% инфекционных коек), из них 622 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 322 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 271 человек, в "Заре" – 490 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 42 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 33 732 человека.

Сегодня Петербург находится на втором месте по суточному числу заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 1 387 человек, выздоровели – 3 147 горожан и умерли – 73 человека.

Фото: Piter.TV