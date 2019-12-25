В Петербурге за сутки увеличилось число госпитализаций с COVID-19

За сутки в стационары поступили 280 петербуржцев.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 23 ноября. Согласно документу, в Петербурге увеличилось число госпитализированных пациентов с коронавирусом.

За сутки в стационары поступили 280 петербуржцев (накануне – 277 человек), а выписались 71 человек. В настоящее время в больницах находятся 6 706 человек (свободно 47% инфекционных коек), из них 625 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 320 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 291 человек, в "Заре" – 497 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 43 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 34 771 человек.

При этом в Петербурге резко снизилось суточное число заболевших коронавирусом. За сутки в городе заболели 1 060 человек (накануне – 2 215 человек), выздоровели 4 837 человек и скончались от вируса 76 человек.

Фото: Piter.TV