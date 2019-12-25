В петербургских стационарах свободно 49% коек для больных коронавирусом

За сутки в стационары поступили 277 петербуржцев.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 22 ноября. Согласно документу, в Петербурге свободно 49,7% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. При этом на прошлой неделе комитет по здравоохранению принял решение уменьшить количество коек для больных коронавирусом. Однако решение свое ведомство никак не прокомментировало. Раньше в Петербурге было развернуто 9 488 коек, сегодня – 8 888.

За сутки в стационары поступили 277 петербуржцев, а выписались 128 человек. В настоящее время в больницах находятся 6 765 человек, из них 680 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 359 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 290 человек, в "Заре" – 518 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 38 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 35 982 человека.

Петербург находится на втором месте по суточному число заболевших коронавирусом за сутки. За сутки в городе заболели 2 215 человек, выздоровели 1 073 человека и скончались от вируса 77 человек.

Фото: Piter.TV