За сутки от коронавируса привились более 24 тысяч петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 235 520 комплектов доз.

За прошедшие сутки первично привито 6 743 человека, вторично вакцинировались 18 226 петербуржцев. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 19 августа, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 427 464 человека, из них 1 288 055 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Сейчас в городе работают 159 пунктов вакцинации, а также 43 мобильных пункта. На прошлой неделе открылся крупнейший пункт в ТРК "Галерея". Также в город поступили вакцины "Спутник Лайт" и "КовиВак".

Фото: pexels.com