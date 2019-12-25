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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 437 аварий
Сегодня, 14:26
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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 437 аварий

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Сотрудники ДПС выявили 1900 нарушений правил дорожного движения. Их нарушили 1817 водителей и 83 пешехода.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 437 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Так, в Петербурге произошло 352 аварии, в которых пострадали 9 человек, ранены – ещё 9 человек, один из них – ребенок, погибших нет. В области произошло 85 аварий, в которых пострадали 9 человек, ранены – 13 человек, двое из них – дети, погибших также нет. 

Сотрудникам ДПС удалось задержать 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 60 лиц, совершивших административные правонарушения, и одного человека, находящегося в федеральном розыске.

Ранее мы писали, что две иномарки снесли светофор на улице Коллонтай.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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