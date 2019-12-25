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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 454 ДТП
Сегодня, 14:03
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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 454 ДТП

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В результате аварий погиб один человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 454 дорожно-транспортных происшествия. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Так, в Петербурге произошло 380 аварий, в которых пострадали 13 человек, ранены – 15 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 74 аварии, в которых пострадали 2 человека, ранены – 3 человека, в результате ДТП никто не умер.

Ранее стало известно, что в Петербурге скрытые патрули ГИБДД проверяют работу водителей общественного транспорта.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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